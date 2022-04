Belen e Stefano insieme alla festa di Santiago: la famiglia di nuovo riunita

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno festeggiato insieme il compleanno del loro bambino, Santiago.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino – che sarebbero tornati insieme – hanno trascorso insieme il giorno del compleanno del figlio Santiago, che ha spento 9 candeline. Insieme ai due era presente anche la seconda figlia di Belen, Luna Marì.

Belen e Stefano: il compleanno di Santiago

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno festeggiato il compleanno del figlio Santiago all’insegna della famiglia e della serenità: i due hanno trascorso il pomeriggio a casa del ballerino – dove avevano organizzato un piccolo party con torta e festoni a tema – e a seguire la showgirl ha portato Santiago e alcuni suoi amichetti in un parco lì vicino. Nonostante si vociferi da tempo che lei e De Martino siano tornati insieme il ballerino continua a mantenere il suo appartamento a Milano e, almeno per il momento, lui e la showgirl non sarebbero tornati insieme.

Belen Rodriguez e De Martino

Le cose sembrano essere molto diverse per la showgirl rispetto a un anno fa, quando aveva festeggiato il figlio Santiago mentre era incinta della piccola Luna Marì, attesa insieme all’allora compagno Antonino Spinalbese. La storia tra lei e l’hair stylist si è conclusa in un nulla di fatto, e oggi Belen sembra aver ritrovato la serenità accanto all’ex marito con cui, però, non si è ancora decisa a ufficializzare il ritorno di fiamma.

“Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità.

Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così. Ora vivo sola con i miei figli. Serena”, ha dichiarato la showgirl in merito al loro presunto ritorno di fiamma.