Belen festeggia in famiglia sul lago Maggiore: manca solo Antonino

Belen Rodriguez si è concessa un weekend all’insegna del relax e dei festeggiamenti in famiglia sul lago Maggiore: con lei erano presenti tutti i familiari escluso il suo compagno, Antonino Spinalbese.

Alla ricerca di relax Belen si è concessa un weekend in famiglia sul lago Maggiore: con lei erano presenti i genitori, i due figli, i fratelli e i cognati, ma non il fidanzato Antonino Spinalbese con cui, nelle ultime settimane, è stata al centro di un gossip riguardante una loro presunta crisi.

I due avevano “smentito” i rumor in circolazione mostrandosi insieme durante una passeggiata sotto casa insieme alla piccola Luna Marì (la loro figlia nata il 12 luglio scorso). Per Belen non sembra però esserci pace: la ripetuta assenza di Antonino dai suoi scatti sui social ha fatto pensare a molti che effettivamente tra i due sia in atto una crisi. Sarà vero? Al momento c’è anche chi ipotizza che siano i loro numerosi impegni di lavoro a tenerli lontani.

Belen Rodriguez: la vita privata della showgirl

Belen e Antonino Spinalbese hanno iniziato a frequentarsi durante l’estate del 2020 e da quel momento la loro liaison è diventata sempre più importante, tanto da spingere la showgirl ad avere insieme al giovane hair stylist la figlia Luna Marì (nata appena un anno più tardi). Antonino avrebbe instaurato un ottimo rapporto anche con Santiago, il primo figlio che Belen ha avuto insieme al suo ex marito, Stefano De Martino.

I due si sono definitivamente separati durante la primavera del 2020 e non hanno mai svelato i motivi del loro addio.

Belen Rodriguez: la famiglia

Belen ama trascorrere del tempo in famiglia e sul lago Maggiore i suoi fratelli, Cecilia e Jeremias, hanno trascorso gran parte del loro tempo con i due nipotini e in particolare con la piccola Luna Marì. Cecilia, legata da oltre 3 anni a Ignazio Moser, ha confessato che veder nascere la sua nipotina le avrebbe fatto sognare presto un figlio tutto suo.

Lei e Ignazio abitano da tempo insieme a Milano e non hanno mai fatto segreto di volere un giorno una famiglia insieme. Presto anche la coppia annuncerà di aspettare un bebè? In tanti tra i fan non vedono l’ora di saperlo.