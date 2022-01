Belen, flirt in corso con Lavezzi? La smentita: “Non mi rompete i c***ni”

Ezequiel Lavezzi ha smentito le voci in circolazione in merito al suo presunto flirt con Belen.

Nei giorni scorsi si è sparsa la voce che Belen Rodriguez, tornata single dopo la fine della sua relazione con Antonino Spinalbese, avesse dato inizio a un flirt con Ezequiel Lavezzi. L’indiscrezione è stata smentita con fermezza dallo stesso ex calciatore.

Belen Rodriguez e Lavezzi: la smentita

Attraverso i social Ezequiel Lavezzi ha smentito il gossip in circolazione in merito a una sua presunta liaison con Belen Rodriguez. “Fake. Non mi rompete i coglion*, io sono felicemente fidanzato”, ha scritto l’ex calciatore in una story via social condividendo la notizia del suo presunto flirt con Belen. La showgirl argentina, in vacanza a Montevideo con l’amica Patrizia Griffini, al momento non ha rotto il silenzio in merito alla vicenda.

Belen Rodriguez: la vita privata

Nelle ultime settimane sono circolate voci sempre più insistenti in merito al presunto addio tra la showgirl e il suo compagno, Antonino Spinalbese, hair stylist e padre della figlia Luna Marì. I due hanno vissuto un’intensa storia d’amore a partire dalla seconda metà del 2020, ma da mesi non si mostrerebbero più insieme. Belen ha preferito mantenere il massimo silenzio sulla vicenda e non è chiaro se davvero i due abbiano deciso di mettere fine alla loro unione né quali siano i motivi.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: la storia

Belen si è legata a Antonino all’indomani della sua rottura da Stefano De Martino, con cui era tornata insieme nel 2019. La showgirl e l’ex marito hanno deciso di separarsi dopo il primo lockdown per l’emergenza Coronavirus, ma i due non hanno mai svelato i motivi che li hanno portati a tale decisione. Durante i primi mesi del 2020 i due sembravano molto affiatati e la showgirl non aveva fatto segreto che le sarebbe piaciuto avere un altro figlio insieme al ballerino, papà del suo primo bambino, Santiago.