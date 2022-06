Belen: gli scatti bollente in piscina infiammano i social

Belen Rodriguez ha sedotto i fan dei social con alcune foto bollenti in cui è ritratta in piscina.

Di ritorno da un weekend romantico con l’ex marito Stefano De Martino e i suoi due figli, Belen Rodriguez si è concessa uno shooting provocante in una villa con piscina sul lago di Como.

Belen Rodriguez: le foto bollenti

Belen Rodriguez è tornata a sedurre i fan dei social con alcuni dei suoi scatti bollenti in piscina, in una villa stellata sul lago di Como.

Le curve vertiginose della showgirl e la sua bellezza mozzafiato hanno conquistato i fan dei social, che hanno riempito i social di commenti e lodi entusiastiche.

Da qualche giorno Belen è rientrata da una villa in Emilia Romagna dove lei e Stefano De Martino hanno potuto godersi qualche momento di relax insieme ai due figli, Santiago e Luna Marì. Ufficialmente la showgirl e il ballerino non hanno ancora confermato il loro ritorno di fiamma, ma ormai da mesi hanno ripreso a frequentarsi.

Belen Rodriguez e Stefano

Dopo la fine della relazione con Antonino Spinalbese (padre della sua seconda bambina, Luna Marì) Belen è tornata insieme al suo ex marito, con cui si era separata per la seconda volta nel 2020. I due non hanno mai chiarito i motivi del loro allontanamento e questa volta sembrano aver deciso di riprovarci “con i piedi di piombo”. Sui social non hanno ancora postato alcuna foto che li ritrae insieme e entrambi hanno mantenuto il più totale riserbo su questo ritorno di fiamma.