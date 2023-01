Belen ha bloccato un tram a Milano: cos'è successo

Belen Rodriguez è finita nell’occhio del ciclone per un servizio del settimanale Nuovo in cui la si vede posteggiare la sua auto sulle rotaie di un tram a Milano finendo per bloccare per alcuni istanti il passaggio del mezzo prima di salire di nuovo a bordo del suo veicolo.

Belen Rodriguez e il tram a Milano

Non è la prima volta che Belen Rodriguez compie un’infrazione a bordo delle quattro ruote e, nelle ultime ore, la showgirl è balzata agli onori delle cronache per aver posteggiato la sua auto sulle rotaie di un tram a Milano che, per questo, ha dovuto interrompere la sua corsa. A seguire la showgirl argentina – che secondo Nuovo aveva molta fretta – avrebbe fatto un gesto di scusa e sarebbe risalita con nonchalance sul suo mezzo, che avrebbe poi spostato.

Al momento non è dato sapere perché Belen avesse tanta fretta e la showgirl ha preferito non rompere il silenzio in merito alla questione.

Lo sfogo contro i paparazzi

Di recente Belen si è sfogata pubblicamente contro i paparazzi che non la lascerebbero vivere neanche un minuto della sua quotidianità all’aperto in maniera serena. In particolare la showgirl si è scagliata contro i fotografi, che non avevano mancato di riprenderla e fotografarla mentre lei si trovava in un parco con la sua bambina più piccola, Luna Marì.

Attraverso i social aveva tuonato:

“Non faccio la fi*a, io divento rigida perché vorrei tanto uscire con lei senza essere scattata”, ha spiegato, e ancora: “Me la prendo perché mi manca la mia libertà, soprattutto quando sto con i miei piccoli”.