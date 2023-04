Belen ha il Covid: le foto in casa col bikini

Belen Rodriguez è costretta a stare in casa in quanto è risultata positiva al Covid: la showgirl si è scattata alcune foto in bikini.

Belen è costretta a rimanere a casa poiché è risultata positiva al Covid. La showgirl argentina ha deciso di passare il tempo scattandosi qualche foto in bikini. Le immagini che mostrano un fisico armonioso e perfetto, stanno facendo impazzire i follower. Belen risulta essere in isolamento già da qualche giorno; nelle immagini condivise sui social la vip indossa uno dei bikini della collezione Me fui real. Nella prima immagine appare frontale, poi laterale, per proporre infine un sensualissimo zoom sul lato b. Nonostante sia vicina alla quarantina, Belen rimane bellissima, proprio come una ventenne.

Belen combatte la quarantena scattandosi foto in bikini

Belen Rodriguez ha annunciato di essere positiva al Covid a poche ore dall’inizio della messa in onda de Le Iene lo scorso martedì. Ora sarà costretta a rimanere a casa finché non sarà del tutto guarita. La moglie di Stefano De Martino ne ha approfittato per anticipare la prova costume di un paio di mesi, scattandosi foto “bollenti” in bikini

Costumi sponsorizzati assieme a Cecilia

Come precisa Leggo, il bikini che Belen ha provato fa parte della collezione sponsorizzata da lei assieme a sua sorella Cecilia. Nonostante sia reduce da due gravidanze, il fisico divino della presentatrice televisiva non pare affatto scalfito.