Belen: i commenti negativi alle sua labbra sui social

I commenti negativi dei fan sotto un recente selfie di Belen Rodriguez: "Cosa hai fatto alle labbra?".

Belen Rodriguez torna a far parlare di sé e stavolta a causa di un recente selfie pubblicato su Instagram che ha fatto parecchio discutere. Molti follower hanno criticato la showgirl argentina per le sue labbra.

Belen: le labbra il motivo delle critiche

Per la precisione il labbro superiore si Belen Rodriguez nel selfie è parso diverso dal solito. Se da una parte qualcuna come Laura Chiatti ha commentato positivamente con un “Mammia mia quanto puoi essere bella?” altri non hanno apprezzato il post di Belen.

Labbra Belen: le critiche su Instagram

Un follower ha scritto sotto la foto di Belen Rodriguez: “Farei causa al chirurgo plastico”. Un altro ancora precisa: “Sempre bella ma le labbra stanno diventando più grosse del viso” e poi: “Sei così bella ma perché storpiarsi le labbra? Non capisco”.

Non sono mancati commenti in lingue diversa dall’italiano, come questo in spagnolo: “Esos labios no…” (ovvero “Queste labbra no” nda).

Labbra Belen, un follower: “Hai incontrato pure tu McGregor?”

Un altro follower chiede a Belen Rodriguez: “Hai incontrato pure tu McGregor?”. Un’evidente citazione all’episodio che ha avuto come protagonista (a suo malgrado) Francesco Facchinetti. C’è poi una follower che teorizza: “Secondo me ha postato la foto pur sapendo che non era riuscita benissimo perché vuole farci vedere che si piace cmq…

È bellissima e non ha bisogno che nessuno la giudichi… Secondo me neanche legge i commenti”. Al momento Belen non ha risposto ai giudizi espressi dai fan e, come ha ipotizzato il Fatto Quotidiano, la showgirl “sarà abituata alle critiche”.