Belen, il lussuoso regalo di Elio: "Quanto mi fai felice"

Attraverso i social Belen Rodriguez ha mostrato ai fan il prezioso regalo ricevuto da parte della sua nuova fiamma, Elio Lorenzoni.

Belen Rodriguez: il regalo di Elio Lorenzoni

Belen Rodriguez sembra aver trovato la vera felicità accanto ad Elio Lorenzoni e nelle ultime ore, attraverso i social, ha mostrato ai fan il prezioso regalo che le ha fatto il suo fidanzato, ossia una borsa Chanel. “Quanto mi fai felice”, ha scritto la showgirl, mostrando ai fan il prezioso regalo e sfoggiandolo con orgoglio.

Di recente Belen è stata ospite a Domenica In, dove ha svelato i retroscena relativi ai tradimenti subiti da parte del suo storico ex, Stefano De Martino.

La showgirl ha anche precisato di essere intenzionata a sposare Elio Lorenzoni (che le ha fatto la sua romantica proposta) non appena avrà ricevuto le pratiche d’annullamento del suo matrimonio. Sulla questione emergeranno ulteriori sviluppi? In tanti, sui social, sono in trepidante attesa di sapere di più e si chiedono se accanto ad Elio la showgirl allargherà ulteriormente la famiglia. Lei e Stefano De Martino hanno avuto insieme un figlio, Santiago, e a seguire lei ha avuto la sua seconda figlia, Luna Marì, insieme all’ex fidanzato Antonino Spinalbese (con cui sarebbe rimasta in buoni rapporti).