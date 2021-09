Belen, il malore dopo il parto: “Ho fatto un pasticcio, è stata colpa mia”

Belen Rodriguez ha svelato perché ha accusato un malore pochi giorni dopo la nascita della sua seconda figlia.

A pochi mesi dalla nascita della sua seconda bambina, Luna Marì, Belen Rodriguez ha confessato i retroscena del malore da lei accusato dopo il parto.

Belen Rodriguez: il malore

Circa 8 giorni dopo la nascita della piccola Luna Marì Belen Rodriguez ha accusato un malore ed è stata portata in ospedale in ambulanza.

La showgirl ha svelato che avrebbe accusato il malore “per colpa sua” e ha consigliato alle sue fan di non commettere i suoi stessi errori:

“Sono tornata a lavorare dopo una settimana, ho fatto un pasticcio e questa è una cosa che voglio dire anche a tante donne che dopo il parto vogliono tornare subito in forma. Io perché ho preso i drenanti naturali, avendo deciso di non allattare più. La mia ginecologa mi ha detto di bere solo un litro d’acqua e sono andata in disidratazione”, ha confessago la showgirl.

Fortunatamente tutto si sarebbe risolto per il meglio e già 24 ore dopo il malore Belen è potuta tornare negli studi di Tu sì què vales (appena una settimana dopo il parto). A seguire la showgirl e il suo compagno, Antonino Spinalbese, hanno trascorso l’estate sull’Isola di Albarella.

Belen Rodriguez: la nascita di Luna Marì

La nascita della piccola Luna Marì ha portato una gioia indescrivibile nella famiglia di Belen.

La showgirl ha confessato che Antonino sarebbe più felice che mai e che sarebbe un padre esemplare: “Antonino non è svenuto completamente, ma gli si sono ammosciate le gambe, è quasi caduto su di me. Ha perso completamente la testa e ama follemente sua figlia. È un padre spettacolare, veramente bravo”, ha affermato Belen, mentre in merito al suo figlio maggiore, Santiago, ha detto: “Ha reagito benissimo. È bravissimo, protettivo, la vuole sempre in braccio, ne va fiero.

È un bambino di un’intelligenza e sensibilità superiori, non lo dico perché è mio figlio”.

Belen Rodriguez: la vita privata

Per Belen quella con Antonino Spinalbese è la prima storia importante dopo la sua rottura da Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago. Precedentemente la showgirl era stata a lungo legata al pilota Andrea Iannone, con cui la liaison si era conclusa in un nulla di fatto. Oggi accanto al giovane hair stylist la showgirl sembra aver finalmente trovato la felicità.