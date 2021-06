Belen in bikini a bordo piscina: splendida alla 34esima settimana

Belen Rodriguez ha posato in bikini a bordo piscina alla 34esima settimana di gravidanza: la foto ha fatto il pieno di like.

Belen Rodriguez è tornata a mostrarsi sui social dopo un breve periodo d’assenza in cui lei stessa ha specificato di aver voluto custodire la sua gravidanza tutta per sé.

Belen Rodriguez: la 34esima settimana di gravidanza

La nascita della piccola Luna Marie è ormai sempre più vicina e Belen Rodriguez si è mostrata a dir poco splendida mentre si rilassava a bordo piscina in bikini.

In tanti tra i fan sui social sono stati contenti di poter “rivedere” la showgirl che, nelle ultime settimane, è stata particolarmente assente dai social network. Lei stessa ha svelato di aver voluto prendere le distanze dal mondo social per poter custodire questo momento tutto per sé: “Vi volevo lasciare un saluto, visto che sono un po’ assente. Non so, ma questa gravidanza mi ha preso così. Mi voglio tenere un po’ di cosine per me”, ha scritto la showgirl ai fan sui social, spiegando loro di essere “gelosa” della sua gravidanza.

Tra poche settimane nascerà la piccola Luna Marie, sua prima figlia insieme ad Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez: l’amore per Antonino

La showgirl e l’hair stylist milanese stanno insieme da circa un anno, ovvero da quando Belen ha messo fine alla sua lunga e importante storia d’amore con Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago.

La showgirl ha preferito non svelare i motivi che l’hanno condotto a dire addio al ballerino ma su Antonino ha invece svelato: “Quando ho conosciuto Antonino non so se ero pronta a un nuovo amore, ma ero sicuramente pronta a voltare pagina. Appena l’ho visto ho pensato wow perché è bellissimo. Poi ho scoperto l’età e ho voluto lasciar perdere. Dopo, quando abbiamo parlato per la prima volta, abbiamo chiacchierato per giorni e mi sembrava di conoscerlo da una vita. Ho capito che l’età non fa la persona. […] Oltre a essere molto maturo, è molto rispettoso nei confronti di mio figlio. Rispetta tantissimo il ruolo di Stefano. È una persona con dei valori che veramente vedo raramente”.

Belen Rodriguez e il figlio Santiago

Sarebbe stato proprio Santiago, primogenito della showgirl, a chiederle di avere un fratellino o una sorellina. Lui e Antonino Spinalbese avrebbero stretto un ottimo rapporto e Belen Rodriguez sarebbe più felice che mai della sua “nuova famiglia”.