Belen in bikini alle Maldive: "Che noia, non sai fare altro che ostentare"

Belen Rodriguez è alle Maldive in compagnai del fidanzato Elio Lorenzoni e, sui social, non ha perso occasione per condivide alcuni seducenti scatti in bikini.

Elio Lorenzoni: le foto in bikini

Una nuova bufera ha travolto in queste ore Belen Rodriguez che, dalle Maldive, ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono seducente in bikini, sdraiata su una spiaggia. Tra gli haters dei social c’è però chi ha aspramente criticato le foto della showgirl e un utente infatti le ha scritto: “Che noia… sempre ad ostentare fisico e soldi per nascondere il vuoto abissale”. Un altro gli ha fatto eco scrivendo: “Ma i Cartier che indossa con la sabbia?! Che mancanza di stile imperdonabile”. Oppure: “Sarà la trentesima volta che torni allo stesso posto …ma con partner diverso….”. La showgirl al momento non ha replicato alle critiche in circolazione, e in tanti si chiedono se prima o poi lo farà.

Nei giorni scorsi Belen Rodriguez ha mostrato via social un prezioso anello con diamanti che, secondo i rumor circolati nelle ultime ore, potrebbe esserle stato donato da Elio Lorenzoni. A corredo dell’immagine la showgirl ha scritto “sì”, segno per molti che sarebbe intenzionata a convolare a nozze con l’imprenditore (con cui farebbe coppia fissa da 5 mesi).