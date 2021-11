Belen in crisi con Antonino? Un gesto della showgirl riaccende le speranze dei fan

Belen Rodriguez ha fatto un gesto nei confronti di Antonino Spinalbese che ha riacceso le speranze dei fan in merito alla loro relazione.

Da settimane si rincorrono voci in merito a una presunta crisi sentimentale tra Belen e Antonino Spinalbese. Un gesto della showgirl nelle ultime ore ha riacceso le speranze dei fan.

Belen e Antonino Spinalbese: il gesto della showgirl

La continua e ripetuta assenza di Belen e Antonino Spinalbese sui social ha fatto sì che si rincorressero voci in merito a una presunta crisi sentimentale tra la showgirl e il padre di sua figlia, Luna Marì.

Nelle ultime ore, dopo un commento di Cecilia Rodriguez a una foto dell’hair stylist, anche la showgirl argentina ha messo un like al profilo di Antonino, fatto che ha riacceso le speranze dei fan in merito a un loro possibile riavvicinamento. Per il momento la showgirl argentina e l’hair stylist hanno mantenuto il massimo riserbo rispetto alle voci sulla loro presunta crisi e nessuno dei due ha voluto confermare o smentire la notizia.

Belen non ha rotto il silenzio neanche quando, nei giorni scorsi, Antonino ha avuto un incidente d’auto.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: la figlia

Il 12 luglio 2021 Belen e Antonino Spinalbese hanno avuto insieme la loro prima figlia, Luna Marì (la showgirl era già madre di Santiago, nato dall’amore per Stefano De Martino). La coppia ha trascorso alcuni mesi sull’Isola di Albarella per avere maggiore privacy dopo la nascita della bambina.

Accanto a loro sono sempre stati presenti i familiari e in particolare i fratelli di Belen, che non perdono occasione per aiutare la showgirl nei suoi numerosi impegni.

Belen Rodriguez: la vita privata

Belen Rodriguez è legata a Antonino dal 2020, anno in cui si è separata dall’ex marito Stefano De Martino. La coppia ha annunciato di aspettare una figlia dopo appena 5 mesi dall’inizio della loro frequentazione e a tal proposito Belen ha confessato: “Mi sono sempre piaciuti gli ‘stron*i’.

Ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all’inizio, poi non ti danno serenità”, ha dichiarato, e ancora: “Tatuato l’ho avuto, ma gentile… E’ bello avere un uomo misterioso, ma è importante che sia gentile perché è una dote che ti accompagna per tutta la vita (…) E’ completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato: per quanto fisicamente mi piaccia da impazzire, è una persona pacata, serena, costruttiva, è un uomo che sa come trattare una donna, non mi ha mai detto ‘stron*a’ neanche una volta”.