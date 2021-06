Belen incinta insultata sui social: le tremende accuse degli haters

Belen Rodriguez è nuovamente finita nel mirino degli haters mentre si trova in dolce attesa della sua secondogenita

Sappiamo bene quanto gli haters siano purtroppo un fenomeno fortemente correlato al mondo dei social. Lo sanno bene alcuni Vip che vengono costantemente bersagliati da accuse cariche d’odio e spesso gratuite, com’è successo di recente a Belen Rodriguez. La showgirl argentina si è infatti trovata ancora una volta al centro di pesanti critiche per la sua attuale storia con Antonio Spinalbese e la gravidanza che sta affrontando.

Belen bersagliata dagli odiatori seriali

Dall’ex marito Stefano De Martino ad Andrea Iannone fino al fidanzato attuale, per Belen gli odiatori seriali sono sempre stati una spina nel fianco. L’ultimo scatto pubblicato dalla presentatrice sudamericana su Instagram ha dunque scatenato i suddetti commenti, esacerbati dalla dedica della Rodriguez al padre della sua secondogenita in arrivo. Accanto a una foto che la vede insieme ad Antonino per le vie di Milano, Belen ha difatti scritto “Mi fido di te”.

Proprio queste parole hanno indispettito gli haters, che non si sono lasciati scappare l’occasione per puntare nuovamente il dito contro di lei.

Belen scrive un post sui social per Antonino il web commenta e la mamma Veronica mai vista così si infuria “ma come …” – #Belen #scrive #social #Antonino https://t.co/unooULXuil — Zazoom Social News (@zazoomblog) June 15, 2021

Molti utenti non credono dunque nella veridicità della relazione tra la padrona di casa di Tu si sue vales e l’hairstylist 26enne.

“Come ti può tradire, che tu lo mantieni?”, ha per esempio scritto qualcuno, mentre altri gli hanno definiti “noiosetti”, “illusi” e falsi. Solo qualche giorno fa era peraltro intervenuta sui social Veronica Cozzani, mamma dell’argentina, proprio per difendere la figlia da tali accuse.