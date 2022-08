Belen, la dedica speciale di Sangiovanni: “Sei una bella persona”

Belen Rodriguez ha ricevuto un prezioso regalo, con tanto di dedica, da parte di Sangiovanni.

Sangiovanni ha fatto una speciale dedica alla showgirl Belen Rodriguez, a cui ha donato una copia del suo album Cadere Volare.

Sangiovanni: la dedica a Belen Rodriguez

Belen Rodriguez ha postato orgogliosa la foto dell’album di Sangiovanni a lei donato dallo stesso cantante e in tanti sono rimasti colpiti dalla splendida dedica da lui scritta per la showgirl: “A Belen, grazie per le tue parole.

Sei una bella persona. Saluta Santi e Luna Marì”, ha scritto il cantante nel messaggio, che è presto rimbalzato sui social. Nessuno era a conoscenza di un rapporto tra lui e la showgirl argentina ma evidentemente i due hanno buoni rapporti. Sangiovanni è stato uno degli indiscussi protagonisti della 20esima edizione di Amici, a cui è arrivato in finale insieme alla fidanzata Giulia Stabile (che è stata vincitrice dell’ultima edizione).

Belen Rodriguez: la vita privata

Intanto Belen Rodriguez si sta godendo il suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino, con cui si è da poco decisa a uscire allo scoperto. I due si erano separati per la seconda volta nel 2020 e a seguire lei aveva avuto la figlia Luna Marì insieme a Antonino Spinalbese. A sorpresa lei e il ballerino sarebbero tornati insieme pochi mesi dopo la nascita della bambina e oggi sembrano aver ritrovato finalmente la serenità.

In tanti si chiedono se la loro storia sia destinata a durare.