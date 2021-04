Belen, la lettera d’amore a Antonino: “Mi hai insegnato ad amare ancora”

Attraverso i social Belen Rodriguez ha condiviso una toccante lettera d'amore per il fidanzato Antonino Spinalbese.

Ispirata forse del loro romantico viaggio alle Maldive, Belen Rodriguez ha scritto una lettera d’amore al suo compagno, Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez: la lettera d’amore

Attraverso i social Belen Rodriguez ha condiviso la romantica lettera d’amore da lei scritta per il fidanzato Antonino Spinalbese: nel messaggio la showgirl ha elencato tutti i motivi per cui si sarebbe innamorata di Antonino e ha svelato che lui le avrebbe “insegnato ad amare ancora”.

I due si sono legati sentimentalmente pochi mesi dopo che la showgirl ha rotto per la seconda volta col suo ex marito, Stefano De Martino.

“Tu sei la mia poesia, da subito lo sei stato. Tu mi hai fatto del bene. Mi hai insegnato ad amare ancora. Mi hai concesso le forze per crederci ancora. Hai abbracciato tutta me stessa. E te ne sei presso cura, e questo non lo scorderò mai”, ha scritto la showgirl nel suo messaggio via social.

Molto presto lei e Antonino diventeranno genitori di una bambina, Luna Marie, la cui nascita è prevista per il mese di giugno. Proprio in vista dell’arrivo della bambina i due hanno deciso di concedersi un viaggio all’insegna del relax alle Maldive (e ovviamente sui social non sono mancate polemiche).