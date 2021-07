Belen, le prime foto della piccola Luna Marì: “Una felicità indescrivibile”

La nota showgirl Belen Rodriguez ha diffuso a poche ore dalla nascita di Luna Marì le prime foto.

Fiocco rosa per Belen Rodriguez che nella notte del 12 luglio è diventata madre della piccola Luna Marì. Una bimba attesa come non mai per la showgirl che su Instagram ha raccontato le varie fasi della gravidanza. Gioia incontenibile anche per il neo papà Antonio Spinalbese che non vedeva l’ora di poter tenere tra le sue braccia la piccola.

L’annuncio della sua nascita era stato preceduto dalla condivisione della foto della culla della piccina, infine l’annuncio più dolce con la condivisione dell’immagine della bimba appena venuta al mondo. “Una felicità indescrivibile”, ha scritto Belen mentre dava notizia della nascita della seconda figlia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen figlia Luna Marì, la figlia è nata con parto naturale

“Luna Marì 12/07/2021 2,9 kg nata alle 12.47 am parto naturale. Grazie a tutti per gli auguri! Siamo di una Felicità indescrivibile”

Queste le poche semplici parole scritte dalla Showgirl Belen Rodriguez che ha dato il benvenuto alla vita alla seconda figlia Luna Marì. A poche ore dalla nascita, Belen ha diffuso alcune foto che rivelano alcuni dettagli della bimba, nata quasi a ridosso della vittoria degli azzurri a euro 2020.

Belen è madre di un altro figlio ovvero Santiago di otto anni nato dalla relazione con il ballerino e presentatore Stefano De Martino. Proprio al figlio maggiore la nota showgirl ha dedicato delle immagini molto dolci: “Verso l’infinito e oltre, fin dove nessuno può arrivare”, ha scritto Belen che nella foto abbraccia il figlio in un post che scioglie il cuore.

Belen figlia Luna Marì, il benvenuto da parte dei vip

Sono moltissimi nel frattempo i vip che hanno commentato il post su Instagram dando il benvenuto alla piccola Luna. Da Simona Ventura a Ignazio Moser, passando per Valeria Marini a Elodie, a Caterina Balivo, sono in molti i vip e non solo ad avere dato una saluto, un cuore o ancora un piccolo messaggino. “Benvenuta Luna Mari. Congratulazioni a mamma e papà”, scrive Simona Ventura, mentre tra gli utenti c’è chi già osserva le somiglianze con i genitori tanto che in molti hanno scritto come la bocca della neonata assomigli molto al papà.

Belen figlia Luna Marì: “Forza la mia Italia”

Nelle stories ha infine pubblicato una foto degli azzurri usciti trionfanti da questo europeo. “Giornata fortunata. Forza la mia Italia, ha vinto l’Argentina ed è nata Luna!!!”, ha scritto la showgirl che in questa lieta occasione gioisce due volte. La piccola infatti è nata a poco tempo di distanza dal trionfo dell’Italia a euro 2020.