Belen Rodriguez ha minacciato Antonino Spinalbese per la sua partecipazione al GF Vip.

Sembra ormai certa la presenza di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 7, in partenza il prossimo settembre. Stando ad un’indiscrezione bomba, sembra che l’ex compagna Belen Rodriguez non abbia preso affatto bene la sua partecipazione, tanto da essere arrivata a minacciarlo.

Belen minaccia Antonino per il GF Vip

Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, noto nel mondo virtuale come Investigatore social, i rapporti tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono sempre più tesi. Il motivo? La partecipazione dell’ex parrucchiere al Grande Fratello Vip 7, in partenza il prossimo settembre. Alfonso Signorini non ha ancora ufficializzato il cast, ma più fonti vedono Antonino tra i Vipponi. La cosa, stando al chiacchiericcio, è stata mal digerita da Belen che sarebbe addirittura arrivata a minacciare il padre della figlia Luna Marì.

Perché Belen ha minacciato Antonino?

Pare che la Rodriguez si sia opposta con tutte le sue forze alla partecipazione di Spinalbese al GF Vip. Quando lui ha accettato, lei è andata su tutte le furie. Lo ha chiamato e l’ha minacciato di denuncia nel caso in cui dovesse parlare di lei o della figlia Luna Marì. Belen non vuole in alcun modo essere coinvolta nelle dinamiche del reality più spiato d’Italia. Non solo, secondo Rosica, la showgirl argentina teme che possano venire a galla alcuni aspetti privati della sua esistenza.

“Se vai, non ti azzardare a parlare di me o di mia figlia o ti denuncio“, avrebbe tuonato la Rodriguez.

Belen poco felice della nuova fiamma di Antonino

Oltre al GF Vip, Belen non avrebbe accettato di buon grado neanche la nuova fiamma di Antonino. Si tratta di Giulia Tordini, figlia di una delle famiglie più influenti nel mondo della moda milanese. Al momento, è bene sottolinearlo, i diretti interessati non hanno confermato o smentito il gossip.