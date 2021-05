Belen mostra il pancione di 8 mesi sui social: la reazione di Antonino

Belen Rodriguez ha mostrato via social il suo pancione all'ottavo mese di gravidanza e il fidanzato Antonino ha deciso di imitarla.

Approfittando delle prime riaperture dopo il lockdown e approfittando del primo sole primaverile, Belen Rodriguez ha deciso di concedersi una gita fuori porta con la sua famiglia e sui social ha mostrato il suo pancione all’ottavo mese di gravidanza.

Belen Rodriguez: la gita fuori porta

Belen Rodriguez si è concessa un pranzo all’aria aperta in compagnia del fidanzato Antonino Spinalbese e di alcuni familiari. Ora che Belen è entrata nell’ottavo mese di gravidanza, sui social non perde occasione per mostrare ai fan il suo pancione e la sua straordinaria bellezza. Durante il pranzo il fidanzato Antonino ha deciso di prenderla in giro facendo finta a sua volta di avere il pancione e creando l’ilarità del fratello di Belen, Jeremias.

La coppia sembra essere più felice ed unita che mai ed entrambi non vedono l’ora di abbracciare finalmente la loro bambina, Luna Marie.

Belen Rodriguez: la seconda figlia

La piccola Luna Marie dovrebbe nascere a metà giugno e Belen è entusiasta di poter finalmente allargare la famiglia.

La showgirl desiderava ardentemente un altro bambino e per questo un anno fa era tornata insieme al suo ex marito, Stefano De Martino, nel tentativo di regalare un fratello a Santiago. La storia tra i due si è conclusa all’indomani del primo lockdown per l’emergenza Coronavirus.

Oggi Belen è soprattutto “preoccupata” per i chili presi in gravidanza: “Questo è il mio inconscio che parla. Non perso, preso. Me lo chiedete tutto il tempo e io da ragazza sincera che sono vi rispondo, ho preso circa 8 chili in 7 mesi. Quindi vorrà dire che ne prenderò almeno altri 3… Poi vorrà dire che farò una bella dieta e tanta plin plin”, ha confessato ai fan dei social.

Belen Rodriguez: l’amore per Antonino

Belen e Antonino Spinalbese si frequentano da circa un anno e la stessa showgirl ha confessato che la decisione di avere un figlio insieme sarebbe stata per loro praticamente immediata. All’inizio della loro frequentazione infatti la showgirl sarebbe rimasta incinta e avrebbe subito un aborto spontaneo. Lei stessa ha confessato che aver perso quel figlio l’avrebbe convinta, insieme ad Antonino, a cercare di averne un altro. Un mese più tardi la showgirl è rimasta di nuovo incinta, e oggi finalmente sta per conoscere la sua seconda bambina.