Belen nomina Mammucari a Le Iene: la reazione

Belen ha nominato Teo Mammucari durante l’ultima diretta de Le Iene dopo che si sono sparse le voci in merito a una presunta lite nel dietro le quinte dello show.

Belen Rodriguez nomina Mammucari a Le Iene

Teo Mammucari ha improvvisamente lasciato il timone de Le Iene e Mediaset ha rilasciato un comunicato per spiegare che il conduttore avesse altri impegni di lavoro e che il suo addio allo show fosse già previsto da tempo. Nonostante questo in molti hanno trovato strano che, durante il programma, il conduttore non avesse avvisato di questo e non si sia fatto menzione al suo addio allo show fino a quando esso non è effettivamente avvenuto e a seguire si è sparsa rapidamente la voce di una presunta lite tra Mammucari e l’ideatore delle Iene, Davide Parenti, nel dietro le quinte del programma.

La vicenda non ha trovato conferme e nelle scorse ore, durante il programma, Belen ha menzionato proprio Teo Mammucari, che a sua volta l’ha ringraziata via social. “Salutiamo il nostro amico Teo Mammucari, anche se non lo vedete qui al nostro fianco rimane un professionista che ha fatto grande la storia di questo programma. Gli mandiamo un grande abbraccio e un arrivederci”, ha detto la showgirl argentina. Poco dopo, attraverso i social, il conduttore ha postato una story a lei indirizzata e con scritto: “Grazie…

con il cuore”. In tanti si chiedono se le voci in merito alla sua presunta lite nel dietro le quinte dello show siano vere e se sulla vicenda emergeranno mai delle conferme.