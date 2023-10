Belen pazza d'amore per Elio: "Per me sei l'immenso"

Elio Lorenzoni ha compiuto 40 anni e per l’occasione ha festeggiato in compagnia dei suoi affetti di sempre. A portargli la torta piena di candeline è stata la fidanzata Belen Rodriguez, che per la prima volta ha postato sui social un video di un loro bacio.

Belen Rodriguez: la dedica a Elio Lorenzoni

A dispetto di quanto affermato dalle malelingue, Belen Rodriguez sembra aver ritrovato la serenità accanto a Elio Lorenzoni e, sui social, non ha perso occasione per fare i suoi auguri al fidanzato in occasione del suo 40esimo compleanno. “Auguri a te che sei l’immenso per me”, ha scritto la showgirl, che ha anche postato nelle sue stories alcuni video relativi ai festeggiamenti e si è mostrata mentre portava al fidanzato la sua torta di compleanno.

La showgirl si è anche mostrata mentre baciava sulla bocca l’imprenditore, con cui da alcuni mesi farebbe coppia fissa.

La storia tra i due sarebbe iniziata all’indomani dalla rottura tra la showgirl e Stefano De Martino, e in tanti sono curiosi di saperne di più. Al momento i due non hanno proferito parola in merito all’argomento e in tanti sono curiosi di sapere se un domani i due vip parleranno apertamente delle motivazioni che li hanno condotti all’addio.