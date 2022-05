Belen Rodriguez è tornata a indossare la fede. Tutto quello che c'è da sapere.

Attraverso i social Belen Rodriguez si è mostrata ai fan che non hanno potuto fare a meno di notare la sua mano, su cui è tornata a risplendere la sua fede nuziale.

Belen Rodriguez: la fede nuziale

Ora che il ritorno di fiamma con Stefano De Martino sembra ormai ufficiale, Belen Rodriguez è tornata a sfoggiare la fede al dito (così come aveva fatto nel 2019, prima di rompere di nuovo col ballerino nel 2020).

I due non hanno ancora confermato la notizia del loro ritorno insieme ma nelle ultime settimane sono stati spesso avvistati insieme (e anche senza il figlio Santiago).

“Non mi va di raccontarmi in questa fase, mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa.

Non è così”, ha dichiarato la showgirl dopo i suoi primi avvistamenti in compagnia del ballerino, padre di suo figlio Santiago. La storia tra i due questa volta è destinata a durare?

Belen Rodriguez: il ritorno di fiamma

Belen e Stefano sono tornati insieme una prima volta nel 2019, ma la loro storia era durata appena un anno e i due si erano detti addio all’indomani del lockdown per l’emergenza Coronavirus.

A seguire la showgirl ha vissuto un’intensa storia d’amore con Antonino Spinalbese, con cui ha avuto la sua seconda figlia, Luna Marì. I due si sono detti addio a pochi mesi dalla nascita della bambina.