Belen presa di mira dagli haters: interviene la madre Veronica Cozzani

Belen Rodriguez è stata presa di mira dagli haters ed è stata ampiamente criticata per aver deciso di tornare a lavoro a pochi giorni dalla nascita di sua figlia Luna Marì.

Belen Rodriguez: le critiche degli haters

Persino Veronica Cozzani è intervenuta in difesa della figlia Belen Rodriguez quando gli haters l’hanno presa di mira per le sue decisioni in merito alla maternità e alla nascita della figlia, Luna Marì.

La showgirl argentina, in forma splendente ad appena 2 settimane dal parto, è tornata nello studio di Tale e Quale Show appena 8 giorni dopo la nascita della sua bambina, e quando lei stessa ha svelato di aver avuto un mancamento durante le riprese, è stata travolta dalle critiche e dai giudizi degli utenti via social. “Hai tanto desiderato questa bambina, un periodo di pausa te lo potevi anche prendere, no?”, ha scritto un utente tra i commenti ai post dell’argentina, mentre sua madre Veronica Cozzani ha risposto: “Prendilo tu, che problemi hai? È un tuo problema”.

Veronica Cozzani ha mostrato da subito il massimo supporto a sua figlia e infatti lei e suo marito Gustavo hanno fatto compagnia a Belen e al fidanzato Antonino sull’isola di Albarella nei giorni immediatamente successivi alla nascita di Luna Marì. La showgirl argentina non ha replicato ai tanti messaggi che le sono arrivati in merito al suo immediato ritorno in studio a seguito del parto.

Belen Rodriguez: la seconda figlia

Belen Rodriguez ha avuto la piccola Luna Marì dopo appena un anno d’amore con Antonino Spinalbese. La showgirl non aveva mai fatto segreto di desiderare un altro figlio dopo Santiago (nato dall’amore per Stefano De Martino) e oggi il suo sogno è diventato realtà. “Siamo di una felicità indescrivibile”, aveva annunciato la showgirl dopo la nascita di sua figlia.

Belen Rodriguez: l’amore per Antonino

Belen si è legata al giovane hair stylist milanese Antonino Spinalbese all’indomani della fine della sua storia d’amore con Stefano De Martino.

I due – genitori del piccolo Santiago – si erano lasciati nel 2015 e poi, a sorpresa, erano tornati insieme nel 2019. La storia d’amore tra i due era poi naufragata in un nulla di fatto per la seconda volta all’indomani del lockdown per l’emergenza Coronavirus, e nessuno dei due ha mai voluto parlare apertamente dei motivi che li hanno spinti a separarsi.