Belen, problemi di salute per lei e la figlia Luna Marì: cosa succede

Belen Rodriguez ha aggiornato i fan sulle sue condizioni rivelando che lei e sua figlia Luna Marì avrebbero una brutta influenza.

Belen Rodriguez e Luna Marì: l’influencer

Belen Rodriguez sta passando un momento difficile visto che lei e sua figlia, Luna Marì, hanno entrambe una brutta influenza. La showgirl ha registrato alcune stories via social per aggiornare i fan sulle sue condizioni e ha detto loro di incrociare le dita affinché lei riesca a recarsi negli studi delle Iene per registrare una nuova puntata. “Ciao a tutti, io e Luna ci siamo beccate una brutta influenza e stiamo cercando di rimetterci in sesto”, ha detto la showgirl, che nella giornata del 13 dicembre dovrebbe recarsi negli studi tv per registrare una nuova puntata dello show televisivo.

“Incrociamo le dita tutti per affrontare al meglio la puntata di domani”, ha aggiunto. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno inviato i loro messaggi d’affetto e di pronta guarigione e sono in attesa di saperne di più sulle condizioni sue e della figlia.

La vita privata della showgirl

Oggi Belen sembra aver ritrovato la serenità accanto all’ex marito Stefano De Martino, padre del suo primo figlio Santiago.

Con la coppia abita anche la piccola Luna Marì, la figlia che Belen ha avuto insieme al suo ex, Antonino Spinalbese. A quanto pare Stefano è riuscito ad instaurare un buon rapporto con la bambina, da lui considerata come una sorta di nipote.