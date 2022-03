Belen pubblica un video con Stefano: notte d’amore dopo Le Iene

Belen Rodriguez pubblica un video con Stefano De Martino: risveglio insieme dopo una notte d'amore.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme, ancora una volta. La showgirl argentina, dopo l’ultima puntata de Le Iene, è tornata a casa dall’ex marito e dopo una notte d’amore ha condiviso su Instagram un video che ha fatto impazzire i fan.

Belen: il video con Stefano

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano“, canta Antonello Venditti. La canzone sembra essere scritta proprio per Belen Rodriguez e Stefano De Martino che, nelle ultime settimane, hanno deciso di dare l’ennesima possibilità al loro matrimonio. Anche se i due non hanno mai confermato il chiacchiericcio, limitandosi a parlare di frequentazione tra genitori, Belen ha pubblicato un video che non lascia spazio a dubbi. La showgirl argentina, dopo la diretta de Le Iene, è tornata a casa da Stefano e si è abbandonata tra le sue braccia.

Via Instagram ha condiviso con i fan il momento più bello della nuova giornata, ovvero il risveglio. Al suo fianco, ovviamente, c’è De Martino.

Dopo Le Iene, una notte d’amore

A letto, entrambi nudi, ma coperti dal lenzuolo. Belen è sveglia, mentre Stefano dorme. Anche se le luci sono soffuse, non è difficile distinguere il volto di De Martino, che ha ancora gli occhi chiusi e non sa che sua moglie lo sta riprendendo.

La Rodriguez ha lanciato anche un messaggio ai fan: ha alzato due dita in segno di vittoria. Come a voler dire che, finalmente, il padre di suo figlio Santiago è tornato tra le sue braccia.

Belen e Stefano hanno rimesso la fede

Molto probabilmente, Belen e Stefano vogliono prendersi ancora del tempo prima di confermare il ritorno di fiamma. Ospite di Verissimo, non a caso, la showgirl ha ammesso che De Martino non vuole che lei parli del loro rapporto.

In tutto ciò, però, agli appassionati di cronaca rosa non è sfuggito un dettaglio: da qualche giorno, i due hanno rimesso la fede al dito. Ai fan basta questo per sapere che sono tornati insieme.