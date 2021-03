Belen ha risposto agli haters che hanno insultato la sua relazione con Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez ha replicato contro una valanga d’insulti che hanno travolto una delle sue foto con Antonino Spinalbese, padre della sua seconda figlia.

Belen Rodriguez: la replica infuocata

Ancora una volta Belen Rodriguez ha deciso di rispondere contro gli haters che hanno preso di mira la sua storia d’amore con Antonino Spinalbese.

I due hanno iniziato a frequentarsi meno di un anno fa, e oggi aspettano la loro prima figlia insieme (la showgirl è già mamma di Santiago, nato dal suo amore per l’ex marito Stefano De Martino). Sui social c’è chi ha accusato Belen “di cambiare uomini più spesso delle mutande”. La showgirl non ha perso tempo e non le ha certo mandate a dire:

“La cosa che mi dà un pochino fastidio è leggere: ‘Cambi uomini come mutande‘.

Vorrei precisare che io le mutande le cambio abbastanza spesso, più spesso insomma e meno male. Comunque, la mia vita privata, con chi scelgo di stare, con chi scelgo di passare la mia vita, sono assolutamente fatti miei”, ha risposto visibilmente infastidita. Lei e Antonino Spinalbese hanno annunciato di aspettare la figlia Luna Marie solo un paio di mesi fa. La piccola dovrebbe nascere durante i primi mesi dell’estate 2021, e la showgirl ha affermato di essere più felice che mai: da anni infatti sognava di regalare a Santiago un fratellino o una sorellina.

Tra lei e Antonino sarebbe scattato il colpo di fulmine, e la coppia ha svelato di aver perso un primo figlio insieme dopo appena un mese di frequentazione.