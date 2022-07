Belen rimette in riga una collega di Stefano: “Non ti allargare”

Belen Rodriguez è gelosa di una collega di Stefano De Martino? Tutto quello che c'è da sapere.

Nelle scorse ore Belen Rodriguez ha postato sui social la prima foto che prova il suo ritorno di fiamma con De Martino ma, secondo i rumor in circolazione, lo avrebbe fatto unicamente per “rimettere al suo posto” una collega del ballerino.

Belen e la foto con De Martino

Dopo mesi d’avvistamenti e paparazzate, Belen Rodriguez si è decisa a postare sui social una foto insieme a Stefano De Martino, confermando finalmente il loro tanto discusso ritorno di fiamma. In queste ore si è sparsa la voce che la showgirl abbia postato l’immagine per un fine ben preciso: si dà il caso infatti che abbia voluto “rimettere in riga” una collega del ballerino che, forse, gli avrebbe fatto delle avances.

Non è dato sapere chi sia la misteriosa collega né tantomeno se in che rapporti siano lei e Stefano. Il ballerino ha confermato – come Belen – il loro discusso ritorno di fiamma attraverso uno scatto via social (aveva mostrato la showgirl a bordo della sua barca, alcuni giorni fa).

Belen Rodriguez e l’amore per De Martino

In tanti sono rimasti sorpresi nell’apprendere di questo secondo ritorno di fiamma tra la showgirl e il ballerino, che già erano tornati insieme nel 2019. La loro storia si era poi conclusa in un nulla di fatto nel 2020 e a seguire la showgirl aveva incontrato Antonino Spinalbese, con cui ha avuto sua figlia Luna Marì.