Belen risponde alle critiche su Elio: "Dall'amicizia all'amore si fa in fretta"

Attraverso i social Belen Rodriguez ha risposto ad alcune domande dei fan e ad alcune critiche in merito al suo rapporto con il nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni.

Belen Rodriguez: il rapporto con Elio Lorenzoni

Appena qualche settimana dopo il suo addio a Stefano De Martino, Belen Rodriguez è uscita allo scoperto con Elio Lorenzoni, sua nuova fiamma. Sui social in tanti hanno accusato la showgirl di essersi “riconsolata” troppo facilmente e, nelle ultime ore, lei stessa ha risposto alle domande dei fan in merito alla sua storia con Elio. “Diciamo che lo conosco da tanto tempo, 12 anni, ma mai avuto niente, lo vedevo come un amico, e poi già gli volevo bene perché un ragazzo per bene per bene”, ha scritto tra i commenti a un suo post, e ancora: “Sai dal voler bene, quando c’è una bella amicizia all’amore si fa in fetta. Comunque stiamo insieme da 5 mesi”.

A quanto pare la showgirl ha davvero ritrovato la serenità accanto all’imprenditore bresciano, e in tanti si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi e se la storia tra i due sia destinata a durare. Per tutto lo scorso anno Belen è stata legata al suo ex marito, con cui sembrava aver ritrovato la felicità per la terza volta.