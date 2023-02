Belen Rodriguez a Le Iene senza Teo Mammucari: "Avevo il batticuore"

Da qualche settimana, Belen Rodriguez conduce Le Iene senza il collega e amico Teo Mammucari.

Sul motivo della sua cacciata dal programma di Davide Parenti ne sono state dette tante, ma questa volta a parlare è la showgirl argentina.

Dall’oggi al domani, Belen Rodriguez si è ritrovata a condurre Le Iene senza Teo Mammucari al suo fianco. Il presentatore, stando a quanto sostengono i beninformati, ha avuto una lite furibonda con Davide Parenti ed è stato messo alla porta.

Con la showgirl argentina il rapporto è rimasto splendido, tanto che lei l’ha salutato e ringraziato proprio nel corso dell’ultima diretta de Le Iene.

Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Belen ha parlato dell’addio di Teo a Le Iene. La Rodriguez ha ammesso che i primi minuti sono stati davvero difficili. Ha dichiarato:

“Mi sono ritrovata da sola e ho dovuto riadattarmi. Cambia completamente il format, cambia tutto, all’inizio è stato diverso: non nascondo che i primi minuti avevo un po’ di batticuore . Io preferisco sempre essere affiancata da qualcuno, non sono una persona che vuole stare da sola al centro del palco. Non che abbia problemi nel farlo, ma mi piace sempre fare squadra, lo trovo più utile”.

Considerando che ha superato brillantemente la conduzione de Le Iene in solitaria, potrebbe debuttare presto con uno show tutto suo? Belen non ha alcun dubbio:

“Uno show tutto mio dopo Le Iene? Al momento non sento l’esigenza di essere così protagonista, se poi ci sarà qualcosa non posso dirlo, ma ora preferisco continuare a giocare in squadra. (…) Critiche nei miei confronti? Da tempo non ci faccio più caso, non le percepisco, non le leggo. Sono interessata al lavoro che faccio e cerco di farlo bene. Ho quasi 40 anni e non ho tempo da perdere con queste cose”.