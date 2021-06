Belen Rodriguez a un passo dal parto: “Sto per esplodere”

Belen Rodriguez è entrata nella 36esima settimana di gravidanza e sui social ha mostrato ai fan il suo pancione.

Belen Rodriguez è entrata nella 36esima settimana di gravidanza e sui social ha mostrato il suo pancione “esplosivo” ai fan.

Belen Rodriguez: la gravidanza

Manca ormai sempre meno alla nascita della piccola Luna Marie, seconda figlia che Belen Rodriguez avrà insieme al compagno Antonino Spinalbese.

Sui social la showgirl si è mostrata in bikini mettendo in mostra la pancia di profilo e ha scritto: “Sto per esplodere! 36 settimane”, e ha aggiunto: “Santi è nato alla 37esima”. La showgirl è già mamma del piccolo Santiago, nato dal suo amore per Stefano De Martino. Il bambino sarebbe impaziente di poter conoscere finalmente la sua sorellina e a quanto pare anche Belen non vede l’ora di poter dare alla luce la piccola Luna.

La showgirl ha rivelato che per lei la gravidanza non sarebbe stata un momento semplice:

“Sto vivendo la gravidanza con più consapevolezza della prima, quando sei più piccola non sai a cosa vai incontro e tutto quello che arriva è nuovo, adesso so bene cosa sta per succedere. A parte le nausee non sono una di quelle mamme che “vede la luce”: per me la gravidanza è faticosa, il cambiamento fisico non è una cosa semplice, non vedo l’ora di partorire e avere mio figlio in braccio”, aveva dichiarato la showgirl, che oggi è più felice che mai.

Belen Rodriguez: l’amore per Antonino

Belen e Antonino Spinalbese stanno insieme da quasi un anno e la showgirl ha dichiarato di essere completamente innamorata del giovane hair stylist. “La scintilla tra i due sarebbe scoccata come un colpo di fulmine e lei stessa ha dichiarato: La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice “Aspettiamo”. Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità”.

Belen Rodriguez: la nascita di Luna Marie

La prima figlia della coppia è attesa per metà luglio e la piccola Luna Marie nascerà a Milano, dove la coppia risiede e dove lei e Antonino hanno già dato il via ai preparativi per il suo arrivo. Belen abita nello stesso palazzo in cui vivono anche i suoi genitori, che le daranno una mano quando sarà nata la sua bambina.