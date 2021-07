Belen Rodriguez allatta la sua bambina: “Una felicità indescrivile”

Belen Rodriguez è più felice che mai dell'arrivo della piccola Luna e sui social si è mostrata mentre allattava la bambina.

Dalla clinica privata in cui ha dato alla luce la sua piccola Luna Marì Belen Rodriguez ha postato le prime immagini della bambina e ovviamente non ha dimenticato di scrivere una romantica dedica per il fidanzato, Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez: la figlia

Belen Rodriguez ha già “presentato” ai fan dei social la sua seconda figlia, Luna Marì, nata il 12 luglio scorso per la gioia della showgirl e del suo fidanzato, Antonino Spinalbese, che le è rimasto accanto anche durante il parto. “Il mio angelo”, ha scritto la bella argentina postando alcune foto dalla clinica privata in cui ha dato alla luce la bambina, e a seguire si è mostrata mentre allattava Luna Marì (il cui nome sarebbe stato scelto dal fratello maggiore, Santiago).

Per evitare occhi indiscreti la showgirl avrebbe deciso di trascorrere i primi giorni dopo la nascita della bambina all’isola di Albarella, dove lei e la sua famiglia avrebbero affittato una splendida villa immersa nella natura.

Belen Rodriguez: il parto

La piccola Luna Marì Spinalbese sarebbe nata – secondo indiscrezioni – a Padova. La showgirl ha dichiarato di non aver potuto vedere la finale della Copa America né quella degli Europei proprio per via della nascita della bambina, avvenuta nella tarda notte del 12 luglio. Il giorno successivo Belen ha postato sui social la foto di uno dei piedini della figlia e ha scritto: “Giornata fortunata: l’Argentina ha vinto! L’Italia ha vinto! Ed è nata Luna!”.

La showgirl ha anche ringraziato tutti coloro che le hanno rivolto gli auguri e ha scritto che lei e Antonino sarebbero “di una felicità indescrivile”.

Belen Rodriguez: il messaggio di Corona

In tanti sui social hanno rivolto i loro auguri alla bella argentina per la nascita della sua seconda figlia. Tra questi anche l’ex compagno Fabrizio Corona, che ha scritto: “Auguri Gorda, benvenuta Luna”. L’ex marito di Belen, Stefano De Martino, si è limitato a mettere un like al post in cui la showgirl ha dato l’annuncio della nascita di sua figlia. In molti tra fan, amici e colleghi le hanno espresso le loro congratulazioni per l’attesissima nascita della bambina. I fan della showgirl non vedono l’ora di sapere come Santiago avrà accolto l’arrivo della piccola Luna e quale sarà stata la sua reazione durante il primo incontro con la piccola.