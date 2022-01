Belen Rodriguez ammette di esser stata tradita: la confessione

Scherzando con l'amica Patrizia Griffi, Belen Rodriguez ha ammesso di esser stata tradita in passato.

In macchina con l’amica Patrizia Griffi, nota a tutti come la Pettinose, Belen Rodriguez si è lasciata sfuggire qualche retroscena riguardante i tradimenti da lei subìti in passato.

Belen Rodriguez e i tradimenti

Essere una delle donne più famose, desiderate e ricche d’Italia non ha consentito a Belen Rodriguez di essere immune ai tradimenti: lei stessa ha ammesso di esser stata tradita attraverso alcune stories via social condivise dall’amica Patrizia Griffi.

“Anche Belen ha scelto le corna, sei pazzesca!”, ha dichiarato ironica Patrizia riferendosi al filtro con cui ha inquadrato la Rodriguez, che a sua volta ha replicato: “Le corna sono solo due?”. Quando l’amica le ha chiesto perché, Belen ha risposto: “Perché penso di averle”. Patrizia Griffi allora ha sottolineato: “Le avevi avute”, ma la modella ha risposto perentoria: “No, no le avrò sicuramente. Dalle corna non si salva nessuno”.

Belen Rodriguez: gli ex fidanzati

In tanti sui social si sono chiesti a chi si riferisse la showgirl tra i suoi famosi ex fidanzati. In passato Belen è stata legata a Fabrizio Corona, a Marco Borriello e a Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago. Di recente, secondo indiscrezioni, la showgirl avrebbe messo fine alla sua storia con Antonino Spinalbese, padre di suo figlio Santiago.

Belen Rodriguez: la vita privata

La showgirl non ha svelato chi dei suoi ex l’abbia tradita e in tanti sui social sono impazienti di saperne di più. Con Borriello e Fabrizio Corona la showgirl ha sempre dimostrato di essersi lasciata pacificamente e infatti i due sono rimasti suoi ottimi amici. Al contrario la sua storia con Stefano De Martino non è finita nel migliore dei modi, e infatti la showgirl ha evitato accuratamente di parlare della loro separazione pubblicamente.

Tra lei e Antonino Spinalbese invece tutto sembrava procedere liscio come l’olio, e solo di recente i due avrebbero messo fine alla loro relazione (dopo la nascita della figlia Luna Marì). La notizia non ha mai ricevuto conferme da parte dei due diretti interessati.