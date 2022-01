Belen Rodriguez ha fatto gli auguri di Capodanno condividendo una foto mentre è in una sauna. La reazione dei fan a questo scatto è stata immediata.

Belen Rodriguez, auguri di Capodanno nella sauna: la foto fa impazzire i fan

Belen Rodriguez ha fatto gli auguri di Capodanno a tutti i suoi fan in modo molto sensuale, come sempre.

Ha postato su Instagram uno scatto molto sexy, in cui si gode una sauna in bikini. I fan sono abituati alle sue foto che spesso tolgono il fiato e hanno molto apprezzato questo piccolo regalo gentilmente concesso da Belen.

Sono arrivati tantissimi commenti da parte dei fan di Belen Rodriguez, che hanno sottolienato la sua bellezza e ricambiato gli auguri.

Anche l’attrice Laura Chiatti ha commentato, scrivendo semplicemente “la bellezza“. Molti fan hanno notato un dettaglio particolare e hanno sottolineato di vederla sempre un po’ malinconica. “Eterna triste malinconia” è stato scritto. “Cosa c’è che non va e che ti manca? Il tuo sguardo lancia segnali da tempo” ha scritto un utente.

Belen Rodriguez, auguri di Capodanno nella sauna: gli impegni televisivi

Tra i tanti like e i tanti commenti, c’è anche chi chiede a Belen quando potremo vederla in un programma tutto suo in televisione.

Per il momento, dopo essere stata presente anche nella nuova edizione di Tu si que vales, la showgirl è lontana dal piccolo schermo. Non ha risposto personalmente a questa domanda, per cui non resta che aspettare qualche novità.