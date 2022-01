Belen Rodriguez cambia look: è polemica sui social

Belen Rodriguez si è mostrata sui social con il suo nuovo look ma alcuni fan l'hanno riempita di critiche.

Archiviata la relazione con Antonino Spinalbese Belen Rodriguez ha deciso di fare un drastico cambiamento di look e, sui social, al suo indirizzo non sono mancate critiche e commenti.

Belen Rodriguez: il cambio di look

Non tutti i fan di Belen Rodriguez hanno apprezzato il suo nuovo cambio di look e sui social, all’indirizzo della bella argentina, non sono mancate critiche e commenti.

La showgirl ha infatti optato per far sfoltire la sua folta chioma e per farsi tagliare una frangetta para e lunga. “Mah. Solo a me non piace la frangetta? Ti ha completamente tolto la sensualità”, ha scritto un utente sui social, mentre un altro ha aggiunto: “Meglio prima, non ti sta bene questa frangia”. La showgirl non ha replicato ai commenti e in tanti tra i suoi fan hanno preso le sue difese o lodato la sua bellezza.

Belen Rodriguez: la vita privata

Nelle ultime settimane Belen Rodriguez è stata travolta da un’ondata di gossip in merito al suo presunto ritorno di fiamma con l’ex marito, Stefano De Martino, con cui più volte è stata avvistata insieme. La showgirl per il momento non ha confermato né smentito le voci in merito al presunto ritorno di fiamma con l’ex marito, ma sui social ha confermato di essere single.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Sarebbe dunque giunta al termine la storia d’amore tra la showgirl e Antonino Spinalbese che, dopo un anno d’amore, pochi mesi fa sono diventati genitori della piccola Luna Marì. La bambina è rimasta a vivere con la madre, ma Antonino sarebbe un papà molto presente. Belen svelerà mai cosa sia accaduto tra lei e l’hair stylist milanese? Nelle ultime ore la showgirl ha scritto un messaggio criptico sui social che farebbe pensare a un suo ritorno di fiamma con l’ex marito, ma sulla questione al momento non vi sono conferme.