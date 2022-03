Belen Rodriguez si è mostrata prima e dopo la sessione di trucco, facendo vedere a tutti i suoi fan il grande cambiamento ottenuto grazie al make-up.

Belen Rodriguez si è mostrata prima e dopo la sessione di trucco, facendo vedere a tutti i suoi fan il grande cambiamento ottenuto grazie al make-up.

Belen Rodriguez, con e senza trucco: il cambiamento della showgirl

Belen Rodriguez è una delle showgirl più amate in assoluto ed è sempre molto presente anche sui social network. In televisione siamo abituati a vederla sempre perfetta, con look incredibili e una grande bellezza. Belen si mostra spesso anche al naturale, nei momenti della sua quotidianità. Lo ha fatto anche nel bakestage de Le Iene, in cui ha deciso di documentare la sua trasformazione prima e dopo il make-up. Belen solitamente punta sempre su un trucco naturale, con qualche tocco di mascara e eye-liner in più.

La differenza tra il suo look acqua e sapone e il suo look quando è truccata è davvero molto evidente. Con due stories su instagram, la Rodriguez ha fatto vedere a tutti la sua trasformazione, ringraziando Cristina Isac, la make-up artist che fa parte da anni del suo staff e si occupa sempre della sua beauty routine.

Belen Rodriguez si mostra al naturale

Belen Rodriguez ha scritto “prima del make-up…rimanete collegati che vi faccio vedere il dopo“.

Come sfondo una foto di lei in versione acqua e sapone, con una smorfia ironica che dimostra che ama prendersi non troppo sul serio. Anche con questo look naturale è sempre bellissima. Dopo la sessione di make up si è mostrata con gli occhi più definiti, le guance colorite e la bocca in risalto. La showgirl ha lasciato tutti senza fiato, sia nella prima versione che nella seconda, grazie alla sua naturale bellezza.