Belen Rodriguez con la fede al dito: il ritorno di fiamma è ufficiale?

Belen Rodriguez è tornata a sfoggiare la fede al dito. Lei e Stefano De Martino confermeranno il loro ritorno di fiamma?

Belen Rodriguez è tornata a trascorrere un intero weekend insieme all’ex marito, Stefano De Martino, e sui social è tornata a mostrarsi con la fede al dito.

Belen Rodriguez: la fede nuziale

Ritorno di fiamma confermato per Belen e Stefano De Martino? Secondo indiscrezioni i due avrebbero trascorso insieme il loro weekend in montagna e, nelle ultime ore, la showgirl è tornata a sfoggiare la fede nuziale e l’anello di fidanzamento che Stefano le aveva donato prima delle loro nozze.

Sembra dunque chiaro che i due siano tornati insieme, ma al momento entrambi non hanno fornito conferme.

Belen Rodriguez: la vita privata

Per Belen e Stefano Di Martino si tratterebbe del loro secondo ritorno di fiamma dopo la separazione. I due erano tornati insieme anche dal 2019 al 2020 ma poi, all’indomani del lockdown per l’emergenza Coronavirus, si erano detti addio. A seguire Belen aveva vissuto un’intensa storia d’amore con Antonino Spinalbese, con cui ha avuto sua figlia Luna Marì.

Anche questa relazione era destinata però a concludersi in un nulla di fatto: pochi mesi dopo la nascita della bambina, la showgirl e l’hair stylist si sono detti addio.

Belen ha dato adito alle voci in merito al suo ritorno di fiamma con Stefano, ma ha anche specificato che, per il momento, il ballerino preferirebbe non parlare apertamente della questione: “Usciamo a cena.

Lui ha le chiavi di casa mia, è qualcosa in evoluzione ma a Stefano non piace che se ne parli”, ha ammesso, e ancora: “Con Antonino ci conoscevamo poco, ma io ero molto presa altrimenti non ci avrei mai fatto un figlio con lui”.