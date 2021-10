Belen Rodriguez conferma la rottura con Antonino? Il messaggio sui social

Un messaggio che Belen Rodriguez ha postato sui social sembra far presupporre che tra lei e Antonino l'amore sia naufragato.

Da settimane si rincorrono voci di una presunta crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese e uno degli ultimi messaggi della modella argentina sembrano confermare la fine della storia d’amore.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono lasciati?

Da settimane Belen Rodriguez non si mostra in compagnia del fidanzato Antonino Spinalbese, padre della sua figlia più piccola, Luna Marì, nata appena il 12 luglio scorso.

Mentre sui social diventano sempre più insistenti le voci di una crisi tra i due, la showgirl ha condiviso un messaggio che lascia immaginare proprio un addio all’hair stylist: “Resta single fino a che non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia e con una lacrima sul suo viso, che non noterai a causa della pioggia(…)”, ha scritto la modella argentina, già reduce dalla separazione dal padre del suo primo figlio, Stefano De Martino.

Belen Rodriguez e Antonino: le indiscrezioni

Al momento Antonino Spinalbese non ha preso parola in merito a quanto accaduto e la showgirl non ha confermato le voci in circolazione in merito al suo presunto addio all’hair stylist. I due si erano conosciuti durante l’estate 2020, all’indomani della rottura tra Belen e il ballerino Stefano De Martino (padre del suo primo figlio, Santiago). Dopo pochi mesi dal loro primo incontro i due avevano annunciato di aspettare una bambina, Luna Marì, nata lo scorso luglio.

Finora tutto sembrava procedere a gonfie vele per la coppia, che ha trascorso l’estate sull’Isola di Albarella alla ricerca di maggiore privacy per la loro bambina.

Belen Rodriguez: la vita privata

La liaison con Antonino giungeva per Belen dopo numerose storie d’amore naufragate nel peggiore dei modi: in passato la showgirl è stata legata a Fabrizio Corona, a Marco Borriello e a Andrea Iannone (con cui aveva deciso di andare a convivere poco tempo prima di tornare insieme a Stefano De Martino).

Con l’ex marito, conosciuto nel 2013, la showgirl ha vissuto un’importante e intensa liaison, consacrata nel 2015 dalla nascita del piccolo Santiago. I due avevano provato a stare di nuovo insieme nel 2019, ma la loro storia d’amore era durata meno di un anno. A seguire Belen ha incontrato Antonino, con cui sembrava aver finalmente trovato la felicità.