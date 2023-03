Durante l’ultima puntata de Le Iene Inside, Belen Rodriguez ha fatto confessioni intime sul marito Stefano De Martino. La showgirl argentina l’ha paragonato agli uomini che ha avuto prima e ha spiegato qual è la sua marcia in più.

Belen Rodriguez: confessioni intime su Stefano De Martino

Belen Rodriguez non ha alcun dubbio: Stefano De Martino è l’uomo migliore che abbia mai avuto. Non a caso, dopo le varie crisi, è sempre tornata tra le sue braccia. Ospite dell’ultima puntata de Le Iene Inside, la showgirl argentina ha fatto confessioni intime in merito al marito, rivelando che lui e Marco Borriello sono stati gli unici amori della sua vita. Qual è la marcia in più di Stefano?

Belen: Stefano è molto bravo a fare l’amore

La Rodriguez ha ammesso:

“Se sono cotta di De Martino? Sì sono cotta. La cosa più brutta vissuta con lui? Direi il divorzio. Cos’ha lui che gli altri non hanno? [ride, ndr] Te lo dico dopo dai. Ok dai te lo dico, lui sa farlo molto bene… cosa? Dai hai capito, sa farlo veramente bene”.

Belen ha candidamente ammesso che Stefano è molto bravo a fare l’amore.

Belen, i suoi amori? Solo Stefano e Borriello

La showgirl argentina ha ammesso che gli unici veri amori della sua vita sono stati Borriello e Stefano. Ha dichiarato: