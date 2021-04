Belen Rodriguez, critiche sui social: “Farà la fine di Nina Moric”

La showgirl Belen Rodriguez ha postato una foto sui social che ha suscitato critiche e polemiche, scatenato l’ostilità dei numerosissimi followers.

La showgirl argentina Belen Rodriguez è stata travolta dalle critiche dopo la pubblicazione di una foto sui suoi canali social che ha messo in risalto un particolare non gradito dal popolo di Internet.

Belen Rodriguez, critiche sui social per una foto su Instagram

La vita di Belen Rodriguez è sotto i riflettori sin dal suo esordio nel mondo dello spettacolo italiano. Nel corso degli anni, la showgirl si è trasformata in un personaggio pubblico tanto amato quanto criticato, canalizzando costantemente su di sé l’attenzione mediatica sia in relazione alle sue esperienze professionali che alle vicende che hanno caratterizzato il suo privato.

Negli ultimi mesi, ad esempio, la love story col compagno Antonino Spinalbese, la gravidanza e la sua recente emotività mostrata in molteplici circostanze (durante la partecipazione a Verissimo, a Domenica In o a Canzone Segreta) sono tra gli argomenti privilegiati dal mondo del gossip.

In questo contesto, tuttavia, non mancano le critiche spesso rivolte alla futura mamma della tanto attesa Luna Marie, come quelle scaturite in seguito alla pubblicazione online di una foto che ha fatto scatenare i followers.

Sul suo account Instagram ufficiale, infatti, Belen Rodriguez ha postato uno scatto in primo piano in bianco e nero che la ritrae con gli occhi chiusi e con le mani avvolte dietro la nuca. Ciò che, tuttavia, ha catturato l’attenzione dei fan sono state le labbra che, nell’immagine, appaiono visibilmente più gonfie del solito.

Una simile caratteristica, quindi, ha spinto i followers a invitare la showgirl a non esagerare con i ritocchi estetici e rinunciare al filler per aumentare il volume delle labbra.

Tra i commenti degli utenti, il primo a sottolineare la questione ha scritto “Sì, però basta gonfiare le labbra. In questa foto sembrano canotti”.

Dopo, le critiche si sono gradualmente moltiplicate fino a spingere alcuni utanti a paragonare la Rodriguez alla modella Nina Moric, nota per aver ricorso alla chirurgia estetica ed essersene poi pentita a causa dei risultati catastrofici ottenuti. A questo proposito, infatti, alcuni fan hanno sottolineato: “Fra poco farà la fine di Nina Moric che era bellissima e si è rovinata con la chirurgia”.