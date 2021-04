Belen Rodriguez e Antonino: il momento in cui hanno scoperto di aspettare una bambina

Belen Rodriguez ha condiviso con i fan alcune tenere immagini del gender reveal in famiglia, durante il quale ha scoperto di aspettare una bambina.

Attraverso un video sui social Belen Rodriguez ha mostrato le immagini del “gender reveal” con cui lei e Antonino Spinalbese hanno scoperto di aspettare una bambina.

Belen Rodriguez e Antonino: il gender reveal

Belen Rodriguez ha deciso di condividere con i fan alcuni dettagli inediti della sua seconda gravidanza.

La showgirl è in attesa di una bambina che nascerà alla fine di giugno e che lei e il compagno Antonino Spinalbese hanno deciso di chiamare Luna Marie. Ora che è entrata nel settimone mese di gravidanza Belen ha deciso di condividere maggiori informazioni con i fan riguardo all’arrivo della bambina, e sui social ha postato alcune tenere immagini del momento in cui lei e Antonino hanno scoperto che avrebbero avuto una figlia femmina.

A svelarlo alla coppia sono stati Veronica Cozzani (madre della showgirl) e il piccolo Santiago (il primo figlio che Belen ha avuto insieme al suo ex marito, Stefano De Martino). I due hanno utilizzato un palloncino nero al cui interno erano stati racchiusi dei petali di colore rosa. Una volta esploso il palloncino ha lasciato cadere a terra i numerosi petali rosa che hanno indicato ai due genitori il sesso della bambina.

Santiago e la nonna hanno accolto la notizia con estrema felicità, mentre Belen e Antonino si sono abbracciati commossi.

Belen Rodriguez: le prove di luna di miele alle Maldive

Poco prima che la showgirl entrasse nel settimo mese di gravidanza lei e Antonino sono volati alle Maldive per concedersi un periodo di meritato riposo. Belen dovrebbe partorire alla fine di giugno e pertanto la coppia trascorrerà l’estate ad occuparsi della nuova arrivata. Alle Maldive i due si sono concessi momenti di relax e scatti bollenti in riva al mare. In tanti tra i fan sui social non hanno potuto fare a meno di notare che la showgirl fosse stata nello stesso resort anche in precedenza, in compagnia dei suoi ex Stefano De Martino e Fabrizio Corona.

Belen Rodriguez e l’amore per Antonino Spinalbese

Oggi sembra proprio che Belen abbia trovato la vera felicità accanto ad Antonino Spinalbese, e in tanti tra i suoi fan sui social non vedono l’ora di sapere se la coppia convolerà un giorno all’altare. Al momento sulla questione non esistono conferme.