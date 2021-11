Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese in crisi: l’ipotesi tradimento

Secondo indiscrezioni Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sarebbero in crisi a causa di un presunto tradimento.

Secondo i rumor in circolazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese la storia d’amore potrebbe essere naufragata a causa di un tradimento.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: il tradimento

Spunta l’ipotesi terzo incomodo per Belen e Antonino Spinalbese: secondo indiscrezioni la showgirl argentina avrebbe lasciato il suo compagno dopo che lui si sarebbe avvicinato sempre di più a un’altra donna, lontana dal mondo dello spettacolo.

Sulla questione ovviamente non vi sono conferme e per il momento né Belen né Antonino Spinalbese hanno preso parola in merito alla loro presunta rottura. I due sono diventati genitori solo alcuni mesi fa: il 12 luglio la showgirl ha dato alla luce la piccola Luna Marì, che oggi è chiaramente rimasta a vivere insieme a lei. Nonostante questo Antonino si starebbe occupando della bambina, recandosi a casa di Belen ogni volta che può.

Belen e Antonino: la storia d’amore

La storia d’amore tra la showgirl argentina e l’hair stylist milnaese aveva avuto inizio all’indomani del lockdown del 2020 quando, dopo la separazione da Stefano De Martino, Belen era volata a Ibiza in compagnia di alcuni amici. Da subito la storia con Antonino era stata per lei e importante e dopo pochi mesi i due hanno annunciato che presto sarebbero diventati genitori.

Belen Rodriguez: la vita privata

Belen ha avuto diverse storie importanti prima di incontrare l’hair stylist milanese: tra i suoi ex più famosi vi sono Marco Borriello, Fabrizio Corona e ovviamente Stefano De Martino, l’ex marito con cui ha avuto il suo primo figlio, Santiago.

Per il momento la showgirl non ha confermato né smentito le voci in merito alla sua presunta rottura con Antonino Spinalbese e in tanti tra i fan sui social si chiedono se davvero la storia tra i due sia giunta al termini.

Belen non ha fornito notizie neanche quando, qualche giorno fa, Antonino era rimasto coinvolto in un incidente d’auto e oggi sono sempre di più i fan a credere nella fine della loro storia.

Belen continua a trascorrere la maggior parte del suo tempo con la piccola Luna Marì e accanto a lei sono sempre presenti i genitori e i fratelli (Jeremias e Cecilia) che ovviamente la starebbero aiutando anche nella gestione della bambina e dei suoi numerosi impegni di lavoro.