Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono rappacificati? Le novità sulla coppia

Dopo i recentissimi rumors sulla loro presunta rottura, Belen e Antonino pare abbiano già fatto pace: la foto che confermerebbe il gossip

Negli ultimi giorni le voci su una probabile crisi in corso tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono fatte sempre più insistenti. Poco dopo la nascita della figlia Luna Marì, i due non sono infatti quasi più apparsi insieme sui social, lasciando immaginare il peggio.

A rendere noto in anteprima tali indiscrezioni erano stati gli opinionisti Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli. Il primo aveva dichiarato che Belen e Antonino fossero ufficialmente in crisi, mentre il secondo aveva affermato di aver avuto segnalazioni sconcertanti al riguardo. Ad alimentare tali rumors si è poi anche aggiunta una frase piuttosto sibillina della stessa showgirl su Instagram, che recitava in spagnolo: “Usa l’amore come un ponte”.

Belen e Antonino: crisi rientrata?

I fan della coppia, come detto, si sono enormemente preoccupati anche alla luce delle nuove rivelazioni riportate da Deianira Marzano. La nota esperta di gossip ha infatti pubblicato un post in cui sosteneva che, secondo fonti certe, Belen non volesse vedere Antonio nemmeno in cartolina.

Ora, tuttavia, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono ricomparsi insieme online. A pubblicare tale scatto è stata una loro amica su Instagram, nelle cui Stories successive li ha anche immortalati durante una cena insieme ad altre persone. La showgirl argentina ha peraltro condiviso sul suo profilo pubblico la foto postata da Antonino che la vede con la piccola Luna Marì in braccio. Parrebbero dunque tutti segnali di buon auspicio che lascerebbero sperare in un loro riavvicinamento.