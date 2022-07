Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono spariti di nuovo dai social, ma secondo indiscrezioni sarebbero insieme.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono spariti dai social e secondo indiscrezioni i due starebbero trascorrendo una vacanza all’insegna dell’amore a Ponza.

Belen e Stefano spariti dai social

Da alcuni giorni Belen Rodriguez e Stefano De Martino – tornati insieme alcuni mesi fa – sono spariti dai social.

Intanto, secondo i rumor in circolazione, i due si starebbero godendo una vacanza all’insegna dell’amore e del relax sull’Isola di Ponza, ma non è dato sapere se i figli o altri familiari siano con loro. La coppia era sparita dai social anche alcune settimane fa e Belen, stufa delle indiscrezioni in merito alla loro presunta rottura, aveva rotto il silenzio sui social affermando di aver avuto il Covid.

Lei e De Martino questa volta hanno preferito mantenere un profilo basso in merito al loro presunto ritorno di fiamma e i due non si sono ancora mostrati insieme sui social, nonostante si vociferi che siano tornati insieme ormai da diversi mesi. Probabilmente la coppia ha deciso di mantenere il proprio riserbo anche a seguito di come erano andate le cose tra loro nel 2020, quando avevano finito per dirsi addio dopo aver riprovato a vivere insieme.

Stefano e Luna Marì

Nel frattempo Belen aveva avuto una figlia, Luna Marì, nata dalla sua relazione con Antonino Spinalbese. Oggi De Martino avrebbe un buon rapporto con la figlia della sua compagna, che ha dichiarato di considerare come se fosse sua nipote.