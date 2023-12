Belen Rodriguez e Ilary Blasi, l'accusa di una vip: "Scelta aberrante e immorale"

Belen Rodriguez e Ilary Blasi sono state bersagliate da Karina Cascella dopo che entrambe, nelle scorse ore, hanno raccontato in tv i dettagli relativi alla fine dei loro matrimoni.

Belen Rodriguez e Ilary Blasi: l’attacco di Karina Cascella

A quanto pare Karina Cascella è tra coloro che non hanno affatto gradito quanto affermato da Belen Rodriguez e Ilary Blasi in tv in merito alla fine dei loro matrimoni e, soprattutto, in merito ai presunti tradimenti da loro subiti da parte dei mariti.

“L’ho visto solo per un motivo: cercare di capire fino a che punto le persone sono disposte a spingersi per soldi e per la luce dei riflettori. Il mio pensiero non cambia, anzi. Penso che sia aberrante la scelta di mettere in piazza tutto di se stessi, anche dettagli così intimi, quando di mezzo ci sono dei figli. Per me è assurdo tutto ciò, è immorale”, ha dichiarato Karina in merito al docufilm di Ilary Blasi, Unica, e ancora:

“Stesso discorso per Belen. Poteva evitare. Nessuno ti costringe a rivelare dettagli così intimi di un rapporto. O meglio, se non ci fossero i figli di mezzo, sarebbe diverso. Ma voi pensate quando il loro bambino andrà a scuola, come si sentirà quando tutti lo additeranno o gli dirano qualcosa sul papà. Vi sembra giusto? A me no”. Le due vip replicheranno alle sue parole? Al momento sulla questione non è dato sapere di più.