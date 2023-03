Belen Rodriguez e quelle strane parole di Cecilia: "Voi non la conoscete..."

Attraverso i social Cecilia Rodriguez ha risposto ad alcune domande dei suoi fan e una di essere riguardava sua sorella, Belen Rodriguez.

Cecilia Rodriguez: la strana risposta su Belen

Cecilia Rodriguez è legatissima a sua sorella Belen Rodriguez e in più di un’occasione ha dimostrato di avere con lei un rapporto quasi simbiotico. Nelle ultime ore la modella argentina ha risposto ad alcune domande dei fan e uno di questi gli chiedeva proprio di parlare del suo legame con la showgirl.

“Sei d’accordo che una sorella è per sempre?”, le ha chiesto l’utente, a cui Cecilia ha risposto: “Sono più che d’accordo. La famiglia è per sempre. La mia sorella maggiore (Belen, ndr) non credo voi la conosciate così bene. Solo noi sappiamo com’è fatta. Vorrei tanto che tutti potessero conoscerla per com’è fatta davvero, perché è molto di più di quello che voi riuscite a vedere”.

Le due sorelle si sono sempre difese pubblicamente e molto presto, alle nozze di Chechu, Belen sarà la sua testimone.

In tanti non vedono l’ora di saperne di più sulle nozze di Cecilia e Ignazio Moser, il cui amore è sbocciato al GF Vip nel 2017. I due dovrebbero convolare a nozze entro la fine del 2023 a Trento.