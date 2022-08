Belen Rodriguez e Stefano De Martino, fuga d'amore a Ponza: la coppia appare più affiatata che mai.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono concessi l’ennesima fuga romantica dell’estate 2022. Questa volta, i due piccioncini hanno scelto la bellissima Ponza, dove sono stati immortalati tra una passeggiata romantica e un bagno in mare.

Belen e Stefano: fuga d’amore a Ponza

Il settimanale Chi ha pizzicato Belen Rodriguez e Stefano De Martino a Ponza. Da quando sono tornati insieme, la showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici cercano di trascorrere più tempo possibile insieme. Non solo, dopo aver confermato l’ennesimo ritorno di fiamma, i due piccioncini non si nascondono più. Appaiono sereni e disponibili sia davanti ai paparazzi che ai fan. Insomma, Belen e Stefano hanno intenzione di vivere l’happy end che meritano.

Belen e Stefano tra baci e coccole

I paparazzi della rivista di Alfonso Signorini l’ha immortalati mano nella mano, mentre si concedono un bagno in mare e durante un momento di coccole. Belen e Stefano hanno negli occhi la luce che avevano un tempo e i fan non possono fare altro che gioire davanti all’intesa ritrovata. A far da cornice all’ennesima fuga d’amore dell’estate 2022 è la bellissima Ponza.

Belen: terzo figlio in arrivo?

Qualche mese fa, ospite di Verissimo, Belen aveva confessato di desiderare il terzo figlio. Che Ponza possa spingere la Rodriguez e De Martino ad allargare la famiglia? E’ ancora presto per dirlo, ma Santiago ne sarebbe felicissimo, così come la piccola Luna Marì, nata nel corso della relazione lampo con Antonino Spinalbese.