Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno trascorso una notte insieme: le foto

Belen Rodriguez è stata avvistata di nuovo in compagnia di Stefano De Martino. Tutto quello che c'è da sapere.

Belen Rodriguez è stata avvistata mentre si dirigeva verso la casa dell’ex marito, Stefano Martino, da cui sarebbe uscita solamente 48 ore dopo.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la notte insieme

Cosa sta succedendo tra Belen e Stefano De Martino? In tanti sui social si chiedono quale sia la verità in merito al rapporto tra i due che, nelle ultime settimane, sono stati più volte avvistati insieme.

Durante l’ultima paparazzata di Whopsee alla coppia, si vede Belen entrare in casa dell’ex marito con in braccio la figlia Luna Marì e, poco più tardi, sarebbero giunti in casa anche lo stesso ballerino, il figlio Santiago e l’amica Patrizia Griffini (la stessa con cui Belen era partita qualche settimana fa per l’Uruguay). Secondo indiscrezioni la showgirl non avrebbe lasciato l’appartamento dell’ex marito fino a 48 ore dopo.

Belen Rodriguez e Stefano: gli avvistamenti

I due erano stati avvistati insieme anche alcuni giorni fa, quando Stefano si era diretto all’aeroporto di Malpensa proprio per andare a prendere l’ex moglie.

Al momento i due hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione e non è dato sapere se tra loro sia in atto un ritorno di fiamma.

Belen Rodriguez è single

Nelle ultime ore Belen ha confermato di essere single, e di aver dunque archiviato la sua storia d’amore con Antonino Spinalbese, padre della sua seconda figlia (Luna Marì). La showgirl, parlando con il figlio Santiago, ha infatti affermato in diretta social: “Non vuoi fare lo chef da grande? Visto che la mamma è single, almeno ho qualcuno che mi cucina”.

Il 12 luglio 2021 i due erano diventati genitori della piccola Luna Marì e al momento non è chiaro perché la loro storia sarebbe giunta al termine. Sulla questione Belen ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo e oggi i suoi figli vivrebbero entrambi insieme a lei.