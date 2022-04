Santiago, il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ha festeggiato il compleanno. Un dettaglio non è sfuggito agli occhi attenti dei fan.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: il dettaglio al compleanno di Santiago

Il piccolo Santiago, figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ha compiuto 9 anni e ha festeggiato insieme ai suoi amici.

Belen ha mostrato nelle storie di Instagram tutto il divertimento del bambino mentre giocava con i suoi amici e apriva i regali. “Tanti amici e tanti momenti felici in questo giorno speciale: Buon compleanno” si legge in un biglietto di auguri condiviso dalla showgirl. “Auguri figlio mio” ha scritto Belen Rodriguez che ha condiviso anche diverse foto di quando Santiago era piccolo. Ci sono foto con il nonno Gustavo e con lo zio Jeremias, ma un dettaglio non è passato inosservato agli occhi dei fan.

La strana assenza di Stefano De Martino

Nelle foto condivise da Belen non ce ne sono in compagnia di Stefano De Martino. Sui social mancano anche gli auguri del ballerino al suo bambino. Quasi sicuramente hanno festeggiato insieme, visto che stanno trascorrendo tutti i weekend insieme, ma questo dettaglio ha stupito i fan. Forse la coppia ha deciso di non mostrare foto della famiglia al completo. Sono arrivati gli auguri della nonna Veronica Cozzani, che ha augurato al nipotino tante cose belle.

Nonno Gustavo e Zio Jeremias sono assenti per via della partecipazione all’Isola dei Famosi. Sicuramente questo per Santiago è stato un compleanno ancora più felice, ora che la sua mamma e il suo papà sono di nuovo insieme.