Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi? I fan notano un dettaglio

Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi? Ai fan non sfuggono alcuni dettagli preoccupanti.

Da quando si sono conosciuti, ormai più di dieci anni fa, Belen Rodriguez e Stefano De Martino finiscono al centro del gossip e un giorno sì e l’altro pure. Nelle ultime ore, non a caso, il chiacchiericcio vuole che i due stiano vivendo l’ennesima crisi.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono in crisi? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo che i fan hanno notato qualche strano dettaglio. La prima mossa falsa dei coniugi, stando al chiacchiericcio dei seguaci, è la latitanza social. Pare, infatti, che la showgirl argentina e il conduttore napoletano non siano presenti più nel mondo virtuale come un tempo, ovviamente in coppia.

I dettagli notati dai fan

Secondo i seguaci più attenti, Belen e Stefano non si mostrano insieme sui social da quasi un mese, comportamento che hanno avuto anche nel corso della crisi precedente. Ad alimentare questa tesi c’è un altro dettaglio: De Martino ha portato il piccolo Satiago ad uno spettacolo del Cirque du Soleil e con loro non c’era la Rodriguez.

Belen e Stefano: qual è la verità?

Al momento, è bene sottolinearlo, Belen e Stefano non hanno commentato il chiacchiericcio sulla crisi. Pertanto, non possiamo sapere cosa ci sia di vero. Di certo, la Rodriguez e De Martino vorrebbero vivere la loro vita di coppia come due persone normali, senza riflettori puntati addosso h24.