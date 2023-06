Belen Rodriguez è finita nell’occhio del ciclone a causa di un errore grammaticale da lei commesso via social.

Belen Rodriguez: l’errore grammaticale

Belen ha postato una serie di scatti sui social e nella didascalia ha scritto ironica: “Le pose di Belen, che disaggio l’autoscatto”. In tanti hanno fatto notare alla showgirl argentina che “disagio” si scrive con una sola “g” e a seguire si è scatenato un vero e proprio putiferio nei suoi confronti. “Che disagio avere i milioni e non saper parlare”, le ha scritto qualcuno tra i commenti alle foto, mentre altri hanno aggiunto: “Belen si scrive “disagio” con una sola G”, “Che vitaccia…”, e ancora: “Leggi un libro”.

La moglie di Stefano De Martino, appena rientrata da una vacanza trascorsa con lui e i figli, ha preferito non replicare alle polemiche nei suoi confronti e in tanti si chiedono se prima o poi lo farà.

Più volte in passato Belen è stata vittima degli haters e, attraverso i social, spesso ha replicato personalmente.

Oggi la showgirl argentina sembra aver comunque trovato la sua felicità accanto al marito, Stefano De Martino, e ai figli Santiago e Luna Marì. In tanti si chiedono se la coppia in futuro avrà altri bebè, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più.