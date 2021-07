Tanta paura per la figlia di Belen: la piccola è stata portata per qualche ora in terapia intensiva. Scopriamo le sue condizioni

La nascita della piccola Luna

La piccola Luna Marì ha visto la luce nella notte di domenica 11 luglio, serata nella quale per altro la Nazionale di calcio italiana si è vista incoronare campione d’Europa.

Il parto non ha avuto complicazioni e gran parte del web si è congratulato con la showgirl e il suo fidanzato Antonino Spinalbese,.Il ragazzo si era reso noto con un’uscita commovente proprio riguardo la nascita della figlia. “Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai il profumo di felicità”: queste sono le parole d’amore pronunciate da un padre.

Attimi di paura per il ricovero

Dopo i primi giorni di euforia però coppia di genitori ha dovuto fare i conti con un grosso spavento.

Durante la scorsa notte infatti la piccola avrebbe avuto alcune complicazioni che hanno l’hanno costretta ad un ricovero d’urgenza.

Attimi di paura per Belen Rodriguez: la figlia appena nata Luna Marì è stata portata nel reparto di terapia intensiva. Un controllo breve e finito per fortuna nel migliore dei modi, senza ulteriori complicazioni. A quanto sembra il passaggio si è reso necessario per “valutare la funzionalità respiratoria e l’attività cardiovascolare” della piccola, che ora fortunatamente sta benissimo.

Tutto bene quel che finisce bene è solito dire, e ce lo auguriamo tutti, sia per la piccola Luna che per i suoi genitori.